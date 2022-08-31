القوى العاملة :بالصور .. ندوة توعوية بالسلامة والصحة المهنية بمصنع أسيوط للأسمدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بشأن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمحافظة ..قالت المديرية في تقريرها أنها نظمت ندوة تثقيفية للعاملين بمصنع أسيوط للأسمدة والصناعات الكيميائية في إطار سلسلة من الندوات التوعوية ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" والتي تهدف إلى توعية العاملين بالمنشآت الصناعية بالمخاطر التي تقع أثناء العمل وكيفية مواجهتها، وفي إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين مديرية القوى العاملة ومديرية الصحة والسكان بأسيوط.

وقال حازم حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط أن الندوة استفاد منها 40 عامل بالمصنع ، وتم مناقشة موضوعات مثل: الأمراض المهنية ، المخاطر البيولوجية في بيئة العمل ، ونشر الوعي الصحي في مجال مكافحة مرض الإيدز.