الرعاية الصحية: اعتماد قسم جراحة المسالك البولية بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: برنامج الزمالة المصرية ركن أساسي لاستدامة التعليم الطبي والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن اعتماد قسم جراحة المسالك البولية بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، للتدريب ضمن برنامج الزمالة المصرية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن اعتماد قسم جراحة المسالك البولية بمركز 30 يونيو الدولي للتدريب ضمن برنامج الزمالة المصرية، يهدف إلى التدريب والتعليم الطبي للأطباء بأحدث الوسائل العلمية، وتبادل الخبرات والمهارات العملية والعلمية لاستمرارية الارتقاء بمستواهم المهني، ويتيح الفرص للأطباء للحصول على الدراسات العليا، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء لمواكبة التطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية، وتكوين كوادر طبية قادرة علي تقديم أفضل خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتابع: أن مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية، يعد من أكبر القلاع الطبية لعلاج الأمراض المختلفة في تخصصات الكُلى والمسالك البولية، لافتًا إلى أن المركز مجهز على أعلى مستوى بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية.

ولفت السبكي، إلى ضرورة مواصلة ومتابعة اعتماد جميع الأقسام الطبية بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك للتدريب ضمن برنامج الزمالة المصرية، باعتبارها أهم ركن في استدامة التعليم الطبي بمنظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا حرص الهيئة على الاستثمار في العنصر البشري كأهم وأثمن مورد في المنظومة الطبية يضمن استثماره توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى ومطابقتها لأحدث المعايير العالمية.