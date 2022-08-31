عاجل.. مدبولى: مصر تسعى لوضع كل خبراتها لخدمة الدول الإفريقية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الرابعة للجنة الفنية الثامنة التابعة للاتحاد الإفريقى حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية.
وأضاف مدبولى، أن القارة الإفريقية تواجه العديد من التحديات ومصر حريصة على دعم المنتديات المعنية بالتنمية المحلية، مشيرا إلى أن مصر ستحرص على رئاستها لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ على طرح مشاكل القارة المتعلقة بالبيئة والتنمية.
وأوضح أن تطوير البنية التحتية هو بوابة العبور للتنمية المستدامة.
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