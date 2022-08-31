وزيرة التضامن تتلقى تقريرا عن جهود مشروع «2 كفاية»

جدة - نرمين السيد - تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقريراً مفصلاً عن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع "2 كفاية"، حيث تضمن التقرير عرضاً لإنجازات المشروع منذ انطلاقه فى مايو 2018 وحتى نهاية أغسطس 2022، والتى تتم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وبتمويل جزئى من صندوق الأمم المتحدة للسكان.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مشروع "2 كفاية" يأتى ضمن برامج الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها فى كفالة حقوق كل طفل فى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والتغذية الجيدة والتعليم المتاح للجميع، بالإضافة إلى الرعاية الأسرية والتربية الإيجابية، وذلك لن يتأتى إلا بالاكتفاء بعدد طفلين لكل أسرة، كما تساهم الأسر الصغيرة فى تنمية الأسر المصرية، وبالتالى يساعد على الحد من الفقر، بل وتحسين المستوى الاقتصادى للأسر.

وأضافت القباج أن المشروع يهدف إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وترسيخ المفاهيم المجتمعية الإيجابية للحد من الممارسات الخاطئة التى تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات الصحيحة والفهم الصحيح للدين وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.

وأوضحت وزيرة التضامن أن المشروع يستهدف ما يقرب من مليون سيدة فى عشر محافظات، وهى المحافظات الأكثر فقراً والأعلى فى معدلات الخصوبة وهى البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، بالإضافة إلى حى الأسمرات، حيث يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع 108 جمعية أهلية بعدد 2257 قرية ونجع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى بداية عمليات اختيار 300 جمعية أهلية جديدة بهدف التوسع فى المشروع، هذا إلى جانب تجهيز 65 عيادة 2 كفاية، وتدريب الأطباء وفرق التمريض العاملين فى تلك العيادات، وتزويدها بوسائل تنظيم الأسرة التى قامت وزارة الصحة والسكان بتوفيرها بالمجان.

وقد وصل عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة وعيادات 2 كفاية بالجمعيات الأهلية الشريكة إلى 300 ألف سيدة، كما وصل إجمالى السيدات المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة إلى حوالى 235 ألف سيدة من إجمالى المترددات، أى نسبة 78% من إجمالى المترددات، ووصل إجمالى السيدات اللاتى تلقين خدمات الصحة الانجابية الى 20 ألف سيدة خلال العام الحالى.





أما فيما يتعلق بمجال زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، فقد تضمن التقرير نتائج حملات الزيارات المنزلية التى تعمل على زيادة الطلب على وسائل تنظيم الأسرة عن طريق تصحيح المفاهيم الصحية والمجتمعية والدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، فقد تم تنفيذ العديد من ورش العمل وإعداد وطباعة وتوزيع عدد 2،500 نسخة من دليل المثقفة المجتمعية" والذى يتضمن أهم الرسائل لتصحيح المفاهيم".

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن عدد زيارات طرق الأبواب بلغت 9،300 مليون زيارة، كما بلغ عدد زيارات السيدات المستهدفات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة الى 2 مليون زيارة تردد.

ولفت التقرير إلى أنه أثناء إيقاف حملات طرق الأبواب فى الربع الثانى من عام 2020 نظراً لجائحة كورونا، قد تم عمل 703 ألف مكالمة تليفونية للتوعية بتنظيم الأسرة وبطرق الوقاية من كورونا.

كما شهد المشروع تعاونًا بين دار الإفتاء المصرية ووزارة التضامن الاجتماعى لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة، فقد قامت دار الإفتاء بإصدار كتاب بعنوان "تنظيم النسل وتحديده فى الإسلام" من أجل بيان صحيح الإسلام ونشر الوسطية فيما يخص قضية تنظيم الأسرة، وقامت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مشروع "2 كفاية" بتوزيعه على الجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع لتستخدمه المثقفات المجتمعيات فى تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة لدى الأسر المستهدفة.

وتضمن التقرير عدد الندوات المنفذة 4،37 ألف ندوة وبلغ عدد الحضور بالندوات 450 ألف سيدة ورجل، هذا إلى جانب أن مسرح الشارع الذى لعب دوراً هاماً فى طرح العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب عن طريق خلق مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكّر فى الرسائل دون افتعال ففى عام 2019، وقد تم عرض مسرح الشارع بالعشر محافظات المستهدفة بواقع 2 عرض بكل محافظة وفى نوفمبر 2021، وقد بدأت المرحلة الثانية من مسرح الشارع عن طريق 20 عرضا لمسرحية الشارع "2 كفاية" فى 20 قرية من قرى حياة كريمة بالمحافظات المستهدفة، وقد حضر العروض المسرحية 10،5 ألف مواطن ومواطنة من قاطنى قرى حياة كريمة، بمتوسط عدد 518 فردا فى العرض الواحد، وكانت النسبة الأعلى للمشاهدين من السيدات بنسبة 68% من عدد الحضور.