عاجل.. رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد يؤدى اليمين الدستورية أمام السيسى

جدة - نرمين السيد - أدى المستشار عدلى عبد الفتاح زايد، اليمين الدستورية رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة.





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