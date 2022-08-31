محافظ كفر الشيخ: استرداد 49 فدانا من أملاك الدولة منذ بدء الموجة 20

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إزالة 244 حالة تعد منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 واسترداد مساحة 49 فدانا و6 قراريط و7 أسهم، و39975 متراً؛ وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية فى هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن.





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