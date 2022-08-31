عاجل.. السيسى يمنح رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية 

جدة - نرمين السيد - منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة.





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