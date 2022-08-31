محافظ المنيا يوافق على بدء إجراءات التقنيين لـ 69 طلبا على أراضى الدولة

جدة - نرمين السيد - واستوفت الطلبات، وفقا لبيان صحفى، جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، وذلك ضمن جهود المحافظة؛ لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، وممثل مديرية أمن المنيا، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وممثلى الشباب وأعضاء اللجنة.
شدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع فى بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعين، مؤكدا على أنه لن يسمح بأى تقصير فى إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
تابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالى لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالى الأراضى التى تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالى الطلبات التى تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التى قام أصحابها بدفع رسوم الفحص.
من جانبه أوضح المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من حالات التقنين لأراضى على الظهير الصحراوى الغربى، وأراضى ملك الوحدات المحلية داخل الزمام، وأراضى خارج الزمام، بعد استيفاء الضوابط والشروط.
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