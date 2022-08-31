مدبولى يلقى كلمة مصر نيابة عن السيسى بالاتحاد الإفريقى (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - يلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء كلمة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الرابعة للجنة الفنية الثامنة التابعة للاتحاد الإفريقى حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية.





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