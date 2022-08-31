انت الان تتابع خبر عاجل – مصرع وإصابة أكثر من 30 شخص في حادث مروع بـ”طريق الجلالة”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم، الأربعاء، أتوبيس مع نقل محملة بأسفلت بطريق الجلالة بعد كارته الجلالة بـ 20 كيلومترا محافظة السويس، بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة السويس بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف المصابين والجثامين إلى المستشفي العام إلي الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث