انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء: شبورة على هذه الطرق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يكون هناك شبورة مائية صباح اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

طالبت هيئة الأرصاد أنه السائقين وقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة علي هذه الطرق منعاً لحدوث أي حوادث مرورية.

وأشارت أنه سوف يسود طفس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، حار رطب على باقى الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.