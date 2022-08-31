انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تعلن عن قرار حاسم ونهائي بشأن التحويلات بين المدارس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي أن سوف يتم غلق بات التحويلات بين المدارس في جميع محافظات جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022.

وأوضحت وزارة التعليم أن اليوم هو الأخير الذي يمكن لأولياء الأمور والطلاب الراغبين في التحويل من مدرسة إلي أخري، والتي استمرت لمدة شهر كامل حيث أنها انطلقت يوم 1 أغسطى وحتى 31 أغسطس الجارى.

وأشارت الوزارة أن عملية التحويل من المعاهد الأزهرية إلي المدارس التابعة للوزارة على طلاب مرحلة التعليم الأساسي فقط.

وكان الوزير الجديد قد أعلن عن تأجيل الدارسة في العام الدراسي 2022/2023 لجميع للمدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات حتي يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022..