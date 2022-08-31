انت الان تتابع خبر بالمستندات – الإسكان تقطع الشك باليقين حول طرح شقق لمحدودي الدخل في هذه الأماكن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لحسم على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس عاصم الجزار، حقيقة ما يجري تداوله على صفحات السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي حول طرح شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل في القاهرة الجديدة وحدائق العاصمة و6 أكتوبر والعلمين الجديدة والشروق و15 مايو والمنيا الجديدة والعاشر من رمضان والغردقة.

وأكدت وزارة الإسكان على لسان مصدر مسئول بها، الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لكراسة شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 3، هي صورة مفبركة وليس لها أي أساس على أرض الواقع، موضحاً أن أي إعلان عن وحدات سكنية جديدة الخاصة بمحدودي الدخل سوف يكون عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فقط.

يذكر أن أخر طرح شقق سكنية عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كان في نهاية العام الماضي وهو الإعلان الخامس عشر.