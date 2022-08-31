انت الان تتابع خبر بشكل قاطع ونهائي – نيفين القباج تصدر القرار الأهم لأصحاب المعاشات وتعلن : كله جاهز والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن جاهزية جميع منافذ الصرف المختلفة والمنتشرة بجميع المحافظات لبدء صرف معاشات شهر ستبمبر 2022، لأكثر من 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد، بداية صباح غداً الخميس.

وأكدت القباج أن تم التشديد على كافة منافذ الصرف بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تحديات فيروس كورونا أثناء عملية الصرف للحفاظ على سلامة أصحاب المعاشات، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الصرف بالإضافة إلي تشكيل لجان ميدانية لتسهيل عملية الصرف ومساعدة أصحاب المعاشات

وأضافت أن تم توجيه كافة منافذ الصرف بوضع الحدود القصوى من الأموال داخل ماكينات الصراف الآلي حتي يتمكن أصحاب المعاشات من الحصول على أموالهم بكل سهولة ويسر التي تقدر بـ22 مليار جنيه يتم صرفها من الخزانة العامة للدولة بشكل شهري بالإضافة إلي 8 مليار جنيه مقدار الزيادة الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها في شهر أبريل الماضي