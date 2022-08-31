انت الان تتابع خبر خزني يا ست البيت – قطع المياه عن هذه الأماكن بـ”القليوبية” لمدة نصف يوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في القليوبية أنه عن قطع المياه اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022 عن مركز ومدينة قليوب.

وأوضحت مياه شرب القليوبية ، أنه تم قطع المياه لمدة 12 ساعة كاملة فقط بداية من الساعة الثانية عشر بمنتصف الليل صباحاً حتي الساعة الثانية عشر ظهراً من صباح نفس اليوم ، بسبب عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر ١٢٠٠مم بمحطة مياه كوم اشفين، مما يسبب انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.