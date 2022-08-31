انت الان تتابع خبر موعد نتيجة القبول بالجامعات الأهلية الجديدة.. لازم كل طالب يبقى عنده علم بيها والان مع التفاصيل

موعد نتيجة القبول بالجامعات الأهلية الجديدة تعرف عليه

رياض - احمد صلاح - عقدت اللجنة العليا لتنسيق الجامعات 2022 اجتماع مساء أمس الثلاثاء برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، وذلك لمناقشة النتيجة الخاصة بالقبول في الجامعات الأهلية الجديدة، وهي التي انتهت مساء أمس على موقع تنسيق الجامعات، وأيضاً مناقشة تقليل الاغتراب وغيرها من القضايا الأخرى.

وأكد أحد المصادر المطلعة أن موقع تنسيق الجامعات سوف يعلن في الساعات القليلة القادة عن نتيجة القبول في الجامعات الأهلية، ويكون هذا على التنسيق الحكومي وفقاً للأعداد المحددة من خلال اللجنة العليا الخاصة بالتنسيق والتي يرأسها الوزير والكثير من رؤساء الجامعات الحكومية أمين المجلس الأعلى للجامعات، وتشكل على المشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات.

وكشف موقع التنسيق الإلكتروني أنه تم غلق تنسيق الجامعات الأهلية لكل طلاب الثانوية العامة مساء أمس، وسوف تبدأ الجامعات الجديدة في استقبال كل الطلاب للعام الجديد وهم 12 جامعة فيها الكثير من البرامج التعليمية المميزة.