انت الان تتابع خبر بالفيديو.. الرقم الحقيقي لديون مصر الخارجية.. وزير المالية أعلنها نهائياً للمصريين والان مع التفاصيل

الرقم الحقيقي لديون مصر الخارجية يكشفه وزير المالية

رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن حجم الدين في 2015/2016 وصلت لـ 103% من الناتج المحلي، ولكن استطاعنا أن نعمل على خفض الدين لـ 80.5% من الناتج المحلي في 2022، وهو الذي انخفض بقيمة وصلت لـ 22.5% في 4 سنوات.

وتحدث وزير المالية في حوار له مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” الذي يبث على قناة صدى البلد الفضائية، أنه مع أزمة جائحة كورونا كنا غير قادرين على خفض الدين بسبب زيادة الإنفاق ليتم خلق الوظائف، وتسبب هذا في ارتفاع نسبة الدين لـ 85.6% بالنسبة إلى الناتج المحلي، وأن هذا العام ارتفع الدين لـ 87.6% وهذا الارتفاع يعد جزء منه يرجع إلى تغير سعر الصرف لأن جزءاً من الديون الخارجية وحجمها وصل لـ 83 مليار دولار.

وقال أنه يوجد هناك 4% زيادة في الدين بسبب تغير سعر الصرف، وخدمة الدين في عام 2016 زاد ووصل لـ 40% من حجم الموازنة، والعمل على خفض خدمة الدين هذا العام لـ 32.3%، وعندنا خطة للنزول بخدمة الدين لـ 27% من الموازنة.