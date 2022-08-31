حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. خلاص الصيف بيودعنا الحقوا قولوله باي باي

انت الان تتابع خبرحالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. خلاص الصيف بيودعنا الحقوا قولوله باي باي والان مع التفاصيل

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

رياض - احمد صلاح - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان يكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء وهو آخر شهر أغسطس 2022، أن الطقس حار ورطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد، وهو معتدل الحرارة رطب ليلاً وتنشط الرياح في الليل على العديد من المناطق، وهذا يعمل على تقليل الشعور بارتفاع نسبة الرطوبة.

وأرجح خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار الخفيفة التي تكون بنسبة 20% على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وينتشر الطقس المشمس على شمال الصعيد وشديد الحرارة جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

طقس حار ورطب في النهار

وقال الخبراء أنه يسود طقس حار رطب في النهار على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل الحرارة رطب في الليل، وتتكون السحب المنخفض التي تؤدي إلى حجب الشمس على فترات وتعمل على الحد من تأثيرها، وينتشر طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وفي النهار إلى الحرارة رطب في الليل