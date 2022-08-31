عاجل.. أماكن صرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين.. لكل الأسر الأكثر احتياجاً

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أماكن صرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين للمواطنين

رياض - احمد صلاح - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية لكل المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية صرف السلع المدعمة من داخل حوالي 40 ألف منفذ في كل المحافظات، وهي التي تسهلها وتيسرها على جميع المواطنين.

وسوف يتم صرف السلع التموينية بالزيادة الاستثنائية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي، وتتأهب الوزارة لتصرف السلع التموينية على بطاقة الدعم وعمليات صرف السلع لكل المواطنين بعد الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي لجميع الأسر الأولى بالرعاية، ويكون بدءاً من غداً الخميس أول سبتمبر 2022، وسوف ينم زيادة الدعم التمويني لكل الأسر الأكثر احتياجاً بمبلغ يكون ما بين 100 لـ 300 جنيه، وذلك وفقاً إلى عدد الاسر التي توجد في البطاقة.