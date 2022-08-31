انت الان تتابع خبر توقعات طقس سبتمبر 2022.. الأرصاد الجوية تزف بشرة خير لمحبي الشتاء والان مع التفاصيل

توقعات طقس سبتمبر 2022 القادم

رياض - احمد صلاح - قامت الدكتور منار غانم عضو المكتب الإعلاني في هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن توقعات طقس سبتمبر 2022، ويحرص جميع المواطنين الذين يحبون الأجواء الشتوية معرفة موعد انكسار الحرارة في كل المحافظات.

وأشارت غانم إلى أن يتوافر في سبتمبر 2022 فرص لسقوط الأمطار في شهر سبتمبر على سلاسل جنوب البحر الأحمر وسانت كاترين وجنوب الصعيد، وهذا بسبب الطبيعية الجغرافية والجبلية التي تساهم في تعرض العديد من المناطق للسيول، وفقاً إلى الحالة الجوية التي تؤثر على فصل الخريف.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 إلى يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، وينتشر طقس حار رطب على القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد في النهار ومائل إلى الحرارة ورطب في الليل على القاهرة الكبرى، وتعتدل الحرارة في الليل على العديد من المناطق.