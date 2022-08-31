جدة - نرمين السيد - وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، معرض (أهلا مدارس- 2022)، الذى يبدأ اعتبارا من الأول من سبتمبر، ويستمر حتى 10 من الشهر ذاته بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.
وتنظم المعرض وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، والمهندس أحمد سيمر وزير التجارة والصناعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى: نعمل على تعميق المنتج المحلى فى صناعات «أهلا مدارس» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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