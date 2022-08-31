خصومات تصل لـ30%.. رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلا مدارس» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، معرض (أهلا مدارس- 2022)، الذى يبدأ اعتبارا من الأول من سبتمبر، ويستمر حتى 10 من الشهر ذاته بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.





وتنظم المعرض وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، والمهندس أحمد سيمر وزير التجارة والصناعة. ويتضمن المعرض طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، والمنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب. ويشارك فى المعرض ما يقرب من 200 شركة من كبرى الشركات المنتجة للأدوات المدرسية والمكتبية وشنط المدارس، كما ستشارك شركات الاتصالات توفير الإنترنت لطلاب المدارس والجامعات بأسعار مخفضة، وتطرح كبرى الشركات أجهزة الكمبيوتر ولاب توب.

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