عاجل.. رئيس الوزراء يعلن نسب تخفيضات معرض «أهلا مدارس»

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن معرض "أهلا مدارس-2022" يتسم على مدار العامين الماضيين وهذا العام، بزيادة نسبة تعميق التصنيع المحلى؛ بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية والتى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى.





جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده رئيس الوزراء عقب افتتاح معرض السنوى "أهلا مدارس- 2022" بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال. وأشار مدبولى إلى أن حجم تواجد الشركات المصرية بالمعرض يصل إلى 200 شركة ويتضمن المعرض طرح جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تتراوح من 30% إلى 50% مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، والمنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب. وتابع:"كلما زاد الاعتماد على المنتج المحلى زاد الاعتماد على أنفسنا، مشيرا إلى أهمية ضمان جودة المنتج المصنع"، ونوه رئيس الوزراء بوجود منتجات مستودة بالمعرض، قائلا "فنحن سوق تنافسى ومنفتحون على الأسواق الخارجية ولا نفرض أى قيود على المنتجات المستوردة، مشيرا إلى منافسة المنتج المحلى للسلع المستوردة.

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