الصحف تبرز لقاء السيسى مع الرئيس التنفيذى لشركة «إينى» الإيطالية

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: دفع التعاون مع إينى الإيطالية فى الغاز والبترول"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بمواصلة تعزيز التعاون المثمر مع شركة إينى الإيطالية للبترول، وأعرب عن التقدير للشراكة القائمة مع الشركة، وما تنفذه من أنشطة متعددة، والتطلع لمواصلة نشاطها فى مجال البحث والاستكشاف، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس، كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، وعددا من مسئولى الشركة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، بأن اللقاء استعرض نشاط الشركة الإيطالية الحالى والمستقبلى فى مصر، فى مجالات استكشاف وإنتاج الغاز والبترول، والتعاون فى مشروعات الطاقة المتجددة، ترسيخا لتحول مصر لمركز إقليمى للطاقة بمختلف أنواعها.

من جانبه، أعرب رئيس شركة إينى عن اعتزازه بمسيرة التعاون مع مصر والاكتشافات والنتائج الإيجابية التى تحققت خلال الأعوام الماضية، تحت القيادة والمتابعة الدقيقة الشخصية من قبل الرئيس السيسى، وقال إن ذلك كان له بالغ الأثر فى سرعة نجاح الشركة فى إنتاج الغاز الطبيعى المصرى، مما جعل مصر حاليا من الدول الإقليمية الرئيسية فى قطاع إنتاج الطاقة، فى وقت يشهد فيه العالم أزمة طاحنة فى هذا المجال.

كما استعرض رئيس شركة إينى المخطط المتكامل للتعاون مع مصر فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الرياح والطاقة الشمسية، بإقامة مجموعة من المشروعات المشتركة تستهدف إنتاج نحو 10 جيجا وات من الكهرباء خلال السنوات القادمة، بالتكامل مع إستراتيجية مصر للتحول الأخضر، وزيادة نسبة مزيج الطاقة المتجددة.

من جانبه، استعرض الوزير طارق الملا تطورات المشروعات المتعددة التى تنفذها الشركة الإيطالية فى مصر، بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية، خاصة ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعى فى مصر من حقل ظهر، وكذا لتصدير الغاز المسال، بالاعتماد على محطات الإسالة فى إدكو ودمياط التى تعمل بكامل كفاءتها حاليا، وهو القطاع الذى حققت فيه مصر طفرة كبيرة، وأصبح لها مكانة محورية فى منطقة البحر المتوسط، فى إطار رؤية مصر، لتصبح مركزا إقليميا للطاقة.

وتحت عنوان "السيسى: تعزيز مسار الحوار من أجل سلامة العراق"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد تقديره الجهود المخلصة من الأطراف العراقية، ودعوات التهدئة من مختلف القوى السياسية بالبلاد، لوقف التصعيد وأعمال العنف، والتى أدت إلى الاحتواء السريع للأزمة الأخيرة فى العراق الشقيق.

وأعرب الرئيس السيسى عن تمنياته، أن يتم استثمار تلك الجهود الصادقة، للبناء عليها، لتعزيز مسار الحوار بين الجميع، من أجل سلامة العراق، والحفاظ على مقدراته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد ساعات من أعمال عنف فى بغداد، أسفرت عن مقتل 30 شخصا وإصابة 450 آخرين، شهدت العاصمة العراقية حالة من الهدوء النسبى، بعد أن انسحب المتظاهرون من المنطقة الخضراء، عقب دعوة حاسمة من مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدرى، الذى خير أنصاره ما بين الانسحاب خلال 60 دقيقة، أو التبرؤ منهم.

ووجهت قيادة العمليات المشتركة بفتح جميع الطرق المغلقة فى العاصمة بغداد ورفع حظر التجول.

وقد أشاد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى بدعوة زعيم التيار الصدرى. ‪

وتحت عنوان "الفريق أول محمد زكى يلتقى عددا من قادة القوات المسلحة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، التقى بعدد من قادة القوات المسلحة بقيادة قوات الدفاع الجوى، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسئولياتها الوطنية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بدأ اللقاء بعرض تقديمى لعدد من قادة القوات المسلحة.

وأضافت الصحيفة أن اللقاء تناول آخر المستجدات والتحديات التى تشهدها المرحلة وأهم الأحداث الخارجية وتأثيرها على الأمن القومى المصرى، وما يرتبط بأساليب العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحديثها وفقاً لأحدث النظم العالمى.

وألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لقادة القوات المسلحة مؤكدا ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى العالى للوحدات والتشكيلات والارتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات، لتظل القوات المسلحة فى أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أى مهام تسند إليها تحت مختلف الظروف.

وفى سياق متصل، أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على ضرورة الارتقاء بالمستوى العلمى والفكرى لأفراد القوات المسلحة، ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات، وأشار إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة الإستراتيجية وتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

وتحت عنوان "الحكومة: لا صحة لتجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية"، ذكرت صحيفة "الأخبار أن الحكومة أكدت عدم صحة ما تم نشره من أنباء حول تجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة بها.

وأضافت الصحيفة أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تواصل مع محافظة الإسكندرية، والتى نفت تلك الأنباء. وأكدت محافظة الإسكندرية أنه لا صحة لتجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية أو قطع الأشجار النادرة بها، وأوضحت أن حديقة أنطونيادس تعد أحد أهم الحدائق التراثية القديمة بالإسكندرية التى لا يمكن المساس بها، مشددة على تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على كافة محتوياتها من التماثيل والنباتات والأشجار النادرة الموجودة بها، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثى التى كانت عليه.

وفى صحيفة "الجمهورية"، وتحت عنوان مدبولى لوفد شركة "ستيلانتس" العالمية: أطلقنا استراتيجية تنمية صناعة السيارات.. تشكيل مجلس أعلى للمتابعة والتنفيذ"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد صباح اليوم بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا مع مسئولى شركة "ستيلانتس" العالمية المتخصصة فى تصنيع السيارات، لاستعراض الدراسات الخاصة بتوسع الأنشطة الصناعية للشركة فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أسامة عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة مصنع “جيب”، والسيد سمير شرفان، الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات للشرق الأوسط وأفريقيا بشركة “ستيلانتس" ، وهشام حسنى، العضو المنتدب لـ” ستيلانتس مصر”،، والمهندس حسام عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن ترحيبه الشديد بمسؤولى شركة "ستيلانتس" العالمية، قائلا: سعيد للقائى بكم هنا فى مدينة العلمين الجديدة، وهى فرصة مناسبة لكى تروا عن قرب حجم التطور الكبير الذى استطاعت الحكومة المصرية إنجازه خلال فترة قياسية تقل عن 5 سنوات، وهى فرصة جيدة أيضا لكى تحكموا بأنفسكم على مدى سرعة إنجاز المشروعات فى مصر.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن المدينة شهدت تنفيذ عدد كبير من مشروعات تطوير البنية التحتية فى وقت قياسى؛ فى خطوة استهدفت إعداد مدينة العلمين الجديدة لأن تكون مركزا صناعيا وتجاريا، حيث تم التخطيط والبدء بالفعل فى إنشاء المنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، كما أن المدينة ستكون منطقة لوجستية تسهل حركة التجارة والربط إلى أوروبا، بالإضافة إلى طبيعة المدينة السياحية باعتبارها واحدة من أهم المدن السياحية فى الساحل الشمالى.

وتابع مدبولى: حركة التطوير الجارية هنا فى مدينة العلمين الجديدة تأتى بالتوازى مع أعمال تطوير البنية التحتية واللوجستية فى منطقة شرق بورسعيد التى ستكون منطقة واعدة ومركزا إقليمياً لتصنيع السيارات، حيث تستهدف الحكومة جذب كبرى الشركات العالمية العاملة فى هذا القطاع للاستثمار فى المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء موجهاً حديثه لمسئولى الشركة: فى الاجتماع المشترك الأخير بيننا، أبديتم استعدادا واضحا لتوسيع أعمالكم فى مصر للاستفادة من الفرص الموجودة، وخلال هذه الفترة منذ ذلك الاجتماع وحتى اليوم قامت الحكومة المصرية بإطلاق “استراتيجية تنمية صناعة السيارات” فى يونيو الماضى خلال زيارة لمنطقة شرق بورسعيد، كما تمت الموافقة على تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات الذى يتابع تنفيذ استراتيجية تنمية صناعة السيارات ضمن اختصاصاته.

وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة أيضا التقى بالعديد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال السيارات التى أبدت استعدادها لضخ استثمارات فى المنطقة، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تضع مسألة توطين صناعة السيارات على قمة أولوياتها، وليس لديها خيارات أخرى غير الإسراع فى إنجاز هذا الملف المهم الذى يحظى بجميع صور الدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن “استراتيجية تنمية صناعة السيارات” تضمنت حزمة من الحوافز التنافسية لأى مستثمر، ونحن منفتحون لمناقشة وتسهيل أى إجراءات فى سبيل المضى قدما فى تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وتحت عنوان "الكلية الحربية تستضيف وفد ملتقى القيادات الشبابية الأول"، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الكلية الحربية استقبلت وفدًا من الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلامية، حيث نظمت الكلية الحربية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة زيارة لوفد من المشاركين فى فعاليات الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلامية من مختلف كليات وأقسام الإعلام بواقع 36 جامعة حكومية وخاصة ودولية وأهلية وأكاديمية ومعهد.

وبدأت الزيارة بعرض فيلم تقديمى عن الكلية الحربية تناول نشأة الكلية الحربية وتطورها عبر مختلف العصور، أعقبه زيارة متحف الكلية الذى يحتوى على العديد من اللوحات والمقتنيات التاريخية.

وشاهد الوفد مجموعة من طلبة الكلية الحربية يقدمون عرضاً للياقة البدنية داخل ميادين اللياقة المطورة وميادين تطعيم المعركة، عكست مدى ما اكتسبه الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقوة تحمل عالية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء الكفاءة القتالية للفرد المقاتل القادر على تنفيذ كافة المهام بشجاعة وإقدام، كما قام الوفد بزيارة مضمار الفروسية والقبة السماوية، وتفقد معرضاً للأسلحة والمعدات بالأجنحة المختلفة بالكلية.

واختتمت الجولة بإلقاء محاضرة عن جهود القوات المسلحة فى حماية أمن واستقرار الوطن لتعريف القيادات الشبابية الإعلامية بدور القوات المسلحة المصرية فى حماية الأمن القومى المصرى وكم التضحيات التى قدمها أبطال القوات المسلحة المصرية.وأعرب الوفد عن امتنانهم بما شاهدوه بالكلية الحربية وتاريخها الذى يدعو للفخر دائما ، مشيدين بدور الكلية فى إعداد طلابها وذلك فى تأكيد أواصر الود والتلاحم ومد جسور التعاون والترابط بين القيادات الشبابية والإعلامية ونظرائهم من طلاب الكلية الحربية.

حضر الفعاليات مدير الكلية الحربية ووكيل وزارة الشباب والرياضة.