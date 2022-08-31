مواعيد قطارات السكة الحديد بالوجهين البحرى والقبلى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 08:22 صباحاً - نقدم لكم قائمة بالقطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على كافة خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع