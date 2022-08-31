حياة كريمة.. محافظ الغربية: تحديث البنية التحتية فى زفتى بـ 735 مشروعا

وأشار محافظ الغربية إلى أنه يتم حاليا، تحديث البنية التحتية فى مركز زفتى من خلال 735 مشروعا بتكلفة 4.1 مليار جنيه أو من خلال الفعاليات والأنشطة الخاصة ببناء وتنمية الإنسان.
جاء ذلك، خلال حضوره مساء أمس الثلاثاء، بقرية نهطاى التابعة لمركز زفتى، عددا من الفعاليات الثقافية، الفنية، الرياضية، الاجتماعية والصحية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وتفقد محافظ الغربية القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الصحة بمدرسة التمريض بنهطاى، وضمت تخصصات "الجلدية، النساء، العظام، الباطنة وتنظيم الأسرة".
وتمكن القافلة من الكشف على المواطنين، وتقديم العلاج بالمجان، كما شهد المحافظ فعاليات برنامج التثقيف الصحى، وتدريب الشمول المالى إلى جانب برنامج ريادة الأعمال والتوعية بمخاطر الإدمان والندوة الزراعية لأهالى القرية، حيث وجه المحافظ بتكثيف تلك الفعاليات والأنشطة داخل قرى حياة كريمة بمركز زفتى.
وسلَّم محافظ الغربية 150 كرتونة مواد غذائية و150 شنطة مدرسية متكاملة على أبناء قرية نهطاى، فى مدرسة الشهيد أحمد نبيل عمارة، موجها مدير المديرية بزيادة أعداد المستفيدين من تلك القوافل.
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