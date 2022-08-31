السفير المصرى يسلم رئيس زيمبابوى دعوة من السيسى

جدة - نرمين السيد - سلَّم السفير محمود فاروق عامر، سفير مصر فى هرارى، الرئيس الزيمبابوى إيمرسون منانجاجوا، دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحضور قمة قادة العالم التى تعقد فى إطار فعاليات الدورة 27 لـ مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل.





جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس الزيمبابوى للسفير المصرى، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله فى البلاد. وذكرت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن السفير المصرى استعرض خلال اللقاء الجهود التى تم بذلها خلال الفترة الماضية لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الصحة، والزراعة، والتشييد والمقاولات، وذلك لمساعدة زيمبابوى الشقيقة على إقامة مدينتها الذكية الجديدة ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين نحو آفاق أرحب. ومن جانبه، أثنى الرئيس الزيمبابوى على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، معربًا عن تطلعه للقاء السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

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