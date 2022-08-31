درجات الحرارة اليوم.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى إنه من المتوقع وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع وجود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادى النطرون 33 25

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 37 22

بورسعيد 31 26

دمياط 30 26

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 24

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 37 26

نخل 36 22

نويبع 40 27

طابا 38 26

كاترين 36 20

الطور 33 27

شرم الشيخ 41 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 23

المنيا 37 24

أسيوط 37 24

سوهاج 40 26

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

إدفو 43 29

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 41 28

شلاتين 38 30

حلايب 36 27