مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022

جدة - نرمين السيد - مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2022
مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2022.. وقالت، إنه سيتم صرف المعاشات بدءا من غد الخميس 1 سبتمبر وحتى يوم 6 من الشهر نفسه.
وأشارت إلى أن يتم سيتم صرف معاشات شهر سبتمبر 2022، لنحو 10 ملايين و825 ألف و163 مواطن، من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد، وفروع بنك ناصر الاجتماعى، والبنوك التجارية، إضافة الى ماكينات الصراف الآلى، عبر كارت ميزة، وبطاقة البريد المصرى.
مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2022
وكشفت عن أن صاحب المعاش الذى يصرف 1000 جنيه سيكون يومى الخميس والجمعة.
صاحب المعاش الذى يصرف من 1000 إلى 2000 جنيه سيكون يوم السبت والأحد.
مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2022
مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2022... صاحب المعاش الذى يصرف أكثر من 2000 جنيه يكون خلال يومى الإثنين والثلاثاء 5 و6 سبتمبر.
أما مواعيد صرف معاشات المواطنين الذين تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحددة، فقد تحدد يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 لصرف معاشات المستحقين الذين لم يصرفوا خلال المواعيد المقررة السابقة.
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