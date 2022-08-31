السفير المصرى فى أوغندا يستقبل وزيرة شؤون الشباب والطفل

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير أشرف سويلم، سفير مصر فى كمبالا، سارة ماتيكى، وزيرة الدولة الأوغندية لشؤون الشباب والطفل، إلى جانب ندى العطار، مدير تنمية الطفولة المبكرة بمكتب منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة UNICEF فى كمبالا، وخوشبات هوجيف، رئيس قسم الشباب والمراهقة بمكتب منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة فى كمبالا.





وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة الأوغندية التحديات التى تفرضها التركيبة الديموغرافية لأوغندا الذى يمثل الشباب فيها 75% من تعدادها السكانى، معربةً عن رغبتها فى تأسيس شراكة مع مصر لتنفيذ عدد من البرامج لتمكين الشباب، وحماية الأطفال فى مختلف المجالات.

وأشار السفير المصرى إلى السياسة المصرية الداعمة للتنمية فى الدول الإفريقية الشقيقة، الأمر الذى انعكس على تنامى أوجه الدعم المصرى التنموى المقدم للجانب الأوغندى مؤخرا.

واستعرض سويلم المشروعات المصرية التى تم تنفيذها مؤخراً فى أوغندا، ومسلطاً الضوء على جهود الأطباء المصريين العاملين بالمركز الطبى المصرى فى "جينجا"؛ لتحسين صحة النساء والأطفال على وجه الخصوص، من خلال تنفيذ حملات توعية فى عدد من وسائل الإعلام المسموعة والمؤسسات التعليمية.

وأشار سفير مصر إلى التجربة الناجحة للبرامج التى ينفذها مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام فى عدد من الدول الإفريقية، لاسيّما فى مجال مكافحة التطرف والتشدد والذى يؤدى إلى العنف والإرهاب، موضحا إمكانية مساهمة تلك البرامج فى ضوء إطار تنفيذ استراتيجيتى مكافحة الإرهاب وبناء السلام الأوغنديتين.