شهادة عالمية.. الغردقة وشرم الشيخ من أفضل المقاصد السياحية 2022

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وأشار الموقع إلى أن هذا يأتى، وفقا للقائمة التى تتضمن 25 مقصدًا سياحيًا، بناء على آراء السائحين من خلال تجاربهم السياحية فى مختلف المقاصد.
الغردقة
وأوضح Tripadvisor أن مدينة الغردقة، التابعة لمحافظة البحر الأحمر، والتى تقع على ساحل البحر الأحمر، تتمتع بالطبيعة الخلابة والمقومات السياحية التى من بينها الشعاب المرجانية الرائعة والمياة الفيروزية الساحرة لممارسة التزحلق على الأمواج.
وأشار إلى أن الغردقة شهدت تطورا كبيرا فى العقد الماضى؛ مما يجعلها تشهد إقبالاً كبيرا من الزائرين، لافتا إلى أنها تعتبر من أفضل الشواطئ بالنسبة للسائح الأوروبى حيث يمكنه الاستمتاع بممارسة رياضة الغوص والسنوركلينج ومشاهدة الدلافين.
شرم الشيخ
أما عن مدينة السلام شرم الشيخ، التابعة لمحافظة جنوب سيناء، فقد ذكر الموقع العالمى أنها تمتاز بالحياة البحرية المتنوعة، ومئات الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر؛ مما يجعلها منطقة جذب للغواصين والسائحين من محبى السياحة البيئية.
ولفت إلى أن شرم شهدت تطورا ونموا اقتصاديا جعلها أحد أفضل المنتجعات السياحية الفاخرة، بالإضافة إلى أن بها محمية "رأس محمد" الجميلة، والتى تعد واحدة من أهم المحميات الطبيعية المائية فى العالم.
جدير بالذكر أن التقييمات للمدن السياحية فى العالم على موقع Tripadvisor، تأتى طبقا للتعليقات والتقييمات التى يدونها المسافرون للأماكن التى يمكن زيارتها والأنشطة التى يمكن ممارستها.
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