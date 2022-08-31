إقامة منشأتين طبيتين جديدتين للطوارئ على الطريق الزراعى بدمنهور

جدة - نرمين السيد - استقبلت دكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، دكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمستشفى أمراض الكبد والجهاز الهضمى التخصصى على الطريق الزراعى بدنشال بدمنهور، لتفقد الموقع المقترح لإقامة منشأتين طبيتين جديدتين عليه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المستشفى والأرض الفضاء المحيطة بها كونها تتمتع بموقع استراتيجى على الطريق الزراعى مباشرة ستسهل تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين وفى حالات الحوادث من خلال التدخل السريع، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الطرح للمشروع بمعرفة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية خلال الشهر القادم.





وتبلغ المساحة الإجمالية للأرض الفضاء والتى سيتم إقامة منشأة جديدة للطوارئ عليها 5500 م2 وتضم منشأة للحروق بمساحة 2000 م2 يضم 25 سرير رعاية و3 غرف عمليات واستقبال حروق بالإضافة إلى قطاع كامل لإجراء عمليات التجميل، وتستهدف علاج ضحايا حوادث الحروق والصدمات الناجمة عنها، وكذا إقامة مركز طوارئ "Trauma Center" على مساحة 3500 م2 يضم 6 غرف عمليات، ويكون بطاقة استيعابية 30 سرير رعاية يستهدف المشروع المقترح إقامة مركز معد ومجهز لتقديم الرعاية العاجلة والتدخل لإسعاف مصابى الحوادث الخطيرة والحرجة.

هذا وقد وجهت نائب المحافظ بضرروة سرعة تنفيذ المقترح المقدم من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية نظرا للمردود الطبى الكبير الذى ستقدمه لخدمة المواطنين والعمل على تلبية وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفى أسرع وقت.

وتابعا انتظام سير العمل والمرور على أقسام المستشفى، ومتابعة حالات وأعداد التردد وتم الاطمئنان على توافر كافة الأدوية والمستلزمات.

حضر الجولة كامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور، ودكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ودكتور وائل الدرندل نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ودكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، ودكتور أسامة البلكى مدير مستشفى دمنهور التعليمى، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.