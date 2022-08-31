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إيسترن كومبانى يهزم الزمالك 2 / 1 قبل توديع الدورى الممتاز

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 12:29 صباحاً - نجح إيسترن كومبانى في تحقيق فوزا معنويا على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى .

 

تقدم مودى ناصر لإيسترن كومبانى في الدقيقة 25 وأضاف أحمد حمزة الهدف الثانى في الدقيقة 64 ، بينما أحرز حسام أشرف هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 71 من عمر اللقاء ليرتفع رصيد إيسترن كومبانى إلى 33 نقطة ويهبط للقسم الثانى بجانب الجونة ومصر المقاصة ، بينما تجمد رصيد الفريق الأبيض عند 77 نقطة وحصل على لقب الدورى

 

 

 

و يضم التشكيل كل من:

 

حراسة المرمى: محمد نديم.

 

 

 

خط الدفاع: حاتم محمد" سكر"  - أحمد زكي - محمد طارق - محمد حمدي. 

 

 

 

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو" -سيف فاروق جعفر - يوسف أسامة نبيه.

 

 

 

خط الهجوم : حسام أشرف.

 

 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية و  عبد الرحمن علي و أحمد رفاعي و محيي جمعة و ماجد هاني  و كريم عبدون و رضا عبد الرازق  و أدهم الخواجة  و علي ياسر .

 

وجاء التشكيل على النحو التالي : 

 

 

 

حراسة المرمي: أحمد بوسكا 

 

 

 

خط الدفاع: أحمد عبد الموجود (جودة) - محمد صالح - حسام حسن - أحمد ثابت (داهش)

 

 

 

خط الوسط: محمد خليفة - محمد ناصر (مودي) -أحمد حمزاوي -أحمد متعب.

 

 

 

الهجوم: يوسف رمضان - محمد رمضان.

 

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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