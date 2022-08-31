وزير التعليم العالى يبحث آليات دعم التعاون مع منظمة الإيسيسكو (صور)

جدة - نرمين السيد - فى بداية اللقاء، وجه مدير عام منظمة الإيسيسكو التهنئة للدكتور أيمن عاشور لتوليه مهام الوزارة، متمنيًا دوام التوفيق والسداد.

وأشاد الوزير بالدور المحورى لمنظمة الإيسيسكو فى المجالات الثقافية والتعليمية للمنظمة فى نشر العلوم والثقافة، لافتًا إلى تطلعه لمزيد من التعاون مع المنظمة فى مختلف المجالات، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم كافة وسائل الدعم اللازمة للأنشطة والبرامج التى تقوم بها المنظمة.

كما أشاد الدكتور عاشور بمشروع الشهادات الدولية المهنية فى التدريس IPCT؛ والذى تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإطلاقه اليوم، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، وبالشراكة مع جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، ومؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى تقديم نمط جديد فى التنمية المهنية لمُنفذى المنهج التعليمى، وكذلك المُمارسين والمُتخصصين التربويين.

ومن جانبه، أشار الدكتور سالم المالك إلى أن منظمة الإيسيسكو تسعى من خلال مشروع IPCT، لمنح مصر فرصة تأهيل 2000 معلم ومعلمة على مدار 3 سنوات "2022- 2024".

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور على دور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والذى أسسته الوزارة، فى تمويل ورعاية أفكار الشباب وابتكاراتهم، ودعم النوابغ والمُبتكرين، موضحًا أنه يُعد نموذجًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه فى تأسيس الصندوق الداعم للمواهب على مستوى دول العالم الإسلامى.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان أهم البرامج والأنشطة التى سيتم تنفيذها بالشراكة بين جمهورية مصر العربية والمُنظمة، خلال العام الجارى، والإعداد لتنفيذ مبادرة الرئيس لإنشاء صندوق دعم المواهب فى العالم الاسلامى، والذى أوصى به الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال المؤتمر العام الذى استضافته جمهورية مصر العربية فى ديسمبر الماضى.

وأكد مدير عام الإيسيسكو على الدور الرائد لمصر فى مجال العلوم والثقافة، باعتبارها دولة ذات ثقل فى مجال الإبداع والثقافة، مشيدًا بمنظومة التعليم العالى المصرية باعتبارها أساسًا ومركزًا للإشعاع الفكرى والثقافى والتعليمى فى المنطقة الإسلامية.

كما استعرض الدكتور سالم المالك مجالات عمل المنظمة والبرامج التى يتم تنفيذها مع الدول الأعضاء فى مختلف المجالات كعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعى وغيرها.

وقدم الدكتور سالم المالك اقتراحًا حول إطلاق عدد من كراسى الإيسيسكو بالجامعات المصرية فى بعض التخصصات المتميزة وخاصة العلمية والثقافية، وذلك فى إطار دعم العلاقات بين منظمة الإيسيسكو والمجتمع الأكاديمى فى مصر.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن الجانبين أكدا حرصهما على مواصلة العمل لترسيخ الشراكة المُتميزة بين الإيسيسكو وجمهورية مصر العربية فى جميع مجالات عمل المُنظمة، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة ذات نتائج ملموسة، يتم الاتفاق عليها حسب أولويات واحتياجات الجهات المصرية المُختصة فى كل مجال، وأن تتواصل الاجتماعات على مستوى الخبراء لوضع ومتابعة تنفيذ هذه البرامج.