انت الان تتابع خبر شاي العروسة.. المصريين شربوا بـ5 مليار جنيه والكرتونة زاد سعرها 400 جينه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت شركة شاي العروسة أنها تواجه أزمة كبيرة في الفترة الحالية متعلقة بتوفير العملة الصعبة” الدولار”، موضحة أنها تقدمت بشكوي رسمية الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور على المصلحي وزير التموين التجارة الداخلية وعدد من البنوك العامة في السوق المصري.

وأوضحت شركة شاي العروسة أنها تحتاج إلي العملة الصعبة لشراء 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي خاصة وأنه لا يمكن زراعته في مصر.

من جانبها أعلنت شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة 400 جنيه فوق سعر في كارتونة الشاي على المستهلك منذ يناير 2022.

وفي سياق متصل أن بعض الإحصائيات الدولية أن الشعب المصري المصريون قام بتناول ما يقارب 273 مليار لتر من الشاي والقهوة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه خلال العام الماضي 2021، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد 0.9 كيلو جرام في العام الواحد.