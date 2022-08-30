انت الان تتابع خبر عاجل.. حريق مصنع التنر في دمياط.. الحماية المدنية حاولت السيطرة عليه بـ 12 سيارة والان مع التفاصيل

حريق مصنع التنر في دمياط و12 سيارة تحاوله إخماده

رياض - احمد صلاح - نشب حريق مصنع التنر في دمياط أثار حالة من الرعب الكبير بين المواطنين، وهذا ما جعل قوات الحماية المدنية في دمياط تدفع بـ 12 سيارة إطفاء إلى الآن، وذلك للسيطرة على الحريق الكبرى وتم استدعاء المطافئ من المدن المجاورة.

وحصل اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط على بلاغ يؤكد على نشوب حريق كبير في مصنع تنر وهو من أبرز مواد الكيماويات المستعملة في صناعة الموبيليا في دمياط، بالتحديد في منطقة السنانية بجانب مدخل دمياط الجديدة، وتم العمل على إبلاغ الحماية المدنية بصحبة سيارات الإكفاء لمكان الحادث.

ويذكر أن هذا المصنع هو المجاور لمصنع الأثاث الذي احترق منذ القليل من الأيام في نفس المنطقة بالسنانية.