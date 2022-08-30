انت الان تتابع خبر حقيقة رفض ليبيا للشحنات الغذائية.. وزير الزراعة وضحها كاملة أمام الكل والان مع التفاصيل

حقيقة رفض ليبيا للشحنات الغذائية المصرية

رياض - احمد صلاح - قام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بالكشف عن حقيقة رفض ليبيا للشحنات الغذائية المصرية، وهي من أبرز الأشياء التي يريد معرفتها الكثير من الأشخاص لأنها انتشرت في جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية.

ونفي وزير الزراعة أن كل ما انتشر حول رفض السلطات الليبية استلام الشحنات الغذائية المصرية، وقال “ما هي إلا شائعات مغرضة”، وأيضاً كشف أن الشحنات التي رفضت تكون نسبتها بسيطة بالمقارنة بإجمالي النسبة المصدرة إلى الدول.

مشروعات معالجة الصرف الزراعي

وقال القصير إن مشروعات معالجة الصرف الزراعي التي تقوم بها الدول مثل محطة بحر البقر، ومحطة الحمام المزمع وغيرها الكثير من الأماكن الأخرى، وأيضاً أن الأسعار العالمية التي توجد حالياً نادرة وليست حقيقة، وتتوفر جهود لتطبيق الزراعي التعاقدين في البنجر والقصب.