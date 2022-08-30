انت الان تتابع خبر إضافة الأفراد والمواليد لبطاقات التموين.. بشرة خير من الوزارة لكل المواطنين والان مع التفاصيل

إضافة الأفراد والمواليد لبطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية

رياض - احمد صلاح - قام طلعت حسن وكيل وزارة التموين في الجيزة بالكشف عن دراسة استخراج بطاقات تموينية جديدة لكل الاسر الأولى بالاهتمام والرعاية مثل الأرامل والمطلقات، وهم من ينطبق عليهم الحد الأدنى للمعاش 1500 و2400 جنيهاً مرتب، وأيضاً إضافة المرأة المعيلة.

وأشار حسن إلى أن الوزارة كانت قد أوقفت كل هذه الخدمات مع بداية العام الجاري، وهذا بغرض تنقية البطاقات والعمل على تنفيد المحددات الخاصة بالدعم مثل امتلاك سيارة حديثة ومرتب حكومي مرتفع، وسوف يتم البدء في إضافة المواليد لجميع الاسر الأولى بالرعاية.

صرف الزيادة الاستثنائية من شهر سبتمبر

وسوف يتم صرف الزيادة الجديدة على البطاقات التموينية لجميع الاسر، وتستمر إلى 6 أشهر مع بداية العالم المالي الجديد، حيث أن وزير التموين أصدر توجيه وزاري يقضى بمد فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقات التموين ليوم 30 سبتمبر 2022.