انت الان تتابع خبر تعرض عزة مصطفى لمحاولة نصب.. التفاصيل كاملة والشرطة ضبطت المتهمين والان مع التفاصيل

تعرض عزة مصطفى لمحاولة نصب البنوك

رياض - احمد صلاح - قامت الإعلامية عزة مصطفى بالتأكيد على أنها حذرت في اليومين الماضيين من عمليات النصب، وهي التي تتم من خلال العديد من الأشخاص والعصابات التي تقوم بها، وذلك يكون على حسابات جميع البنوك.

وقالت عزة مصطفى أثناء تقديمها برنامج “صالة التحرير” الذي يبث على قناة صدى البلد الفضائية، أنها حصلت على رسالة جاء فيها، ما يلي “عزيزي العميل لقد تم إيقاف حسابك البنكي لعدم التحديث برجاء الاتصال بنا”.

وأضافت أنها تطالب جميع المواطنين بعد التسريع وعدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص، وذلك لأن هذه العمليات تكون للنصب عليهم، ويقوم العديد من أفراد العصابة بالحصول على البيانات ويسرقون من أموالهم.

القبض على المتهمين بالنصب

وأشارت أن وزارة الداخلية تواصلت مع البرنامج، وأكدت أنه تم إلقاء القبض على المتهمين وأن هذه العصابة في المنيا وقامت بتنفيذ عمليات من قبل، وهم 3 متهمين 2 منهم اشقاء، ونصبوا على أكثر من 5 مواطنين وهم لهم شبكة كبيرة وضحكوا على الكثيرين.