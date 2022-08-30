انت الان تتابع خبر بداية فصل الشتاء .. جهز البطاطين خلاص المطر على الأبواب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيويقية، برئاسة الدكتور جاد محمد القاضي موعد بداية فصل الشتاء في جمهورية مصر العربية.

وأوضح معهد البحوث الفلكية والجيوفيويقية، أن فصل الشتاء سوف يبدأ في كافة محافظات الجهورية يوم 21 ديسمبر 2022، حيث تبلغ مدته ثلاثة أشهر كاملة مشيراً أن سوف ينتهي يوم 20 مارس 2023.

وفي سياق متصل حسم مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية حقيقة ما يتردد حول أن فصل الشتاء هذا العام شديد البرودة كما كان في العام السابق، موضحاً أنه لا يمكن الجزم بهذا الأمر حتي الآن.

يذكر أن شتاء العام الماضي شهد موجات شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية استمرت لأسابيع طويلة.