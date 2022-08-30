انت الان تتابع خبر وظيفة خالية بالمدرسة المصرية الدولية.. اللي عايز يقدم يلحق يعرف الأوراق والشروط والان مع التفاصيل

شروط التقديم في وظيفة خالية بالمدرسة المصرية الدولية

يكون المتقدم من المعينين في التربية والتعليم.

خبرته في الوظائف الإدارية بمدارس إعدادي أو ثانوي أو دولي على الأقل 5 سنوات.

أن يكون متمكن في اللغة الإنجليزية والفرنسية.

السن أعلي من 35 عام.

يكون لديه خبرة في المناهج الدولية.

الخبرة في أعمال التدريس لا تقل عن 7 سنوات والأفضل خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

يكون حاصل على الدكتوراه أو على الأقل ماجستير.

ويكون لديه مهارات الحاسب الآلي والإنترنت والتطبيقات المتنوعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف المدرسة المصرية الدولية

رياض - احمد صلاح - قامت المدرسة المصرية الدولية في الشيخ زايد بالإعلان عن حاجتها إلى شغل وظيفة مدير قسم الدبلومة، وتمت الإشارة إلى أن التقديم يكون في مقر المدرسة في موعد أقصاه 15 سبتمبر، ويكون بدءاً من الساعة الـ 9 صباحاً إلى الساعة الـ 2 ظهراً وطبقاً للشروط والضوابط المقررة.

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سيرة ذاتية مكتوبة باللغة العربية والإنجليزية ومعها صورة شخصية.