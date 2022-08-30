سكن موظفي العاصمة الإدارية في مدينة بدر.. لو عايز تحجز اعرف مواصفاتها الأول

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سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر

رياض - احمد صلاح - تعتبر مدينة بدر واحدة من أهم المدن الجديدة التي يوجد فيها الكثير من الوحدات السكنية، وهي من ضمن المشروعات السكنية سواء الإسكان الفاخر أو المتوسط والإسكان الاجتماعي، ويبحث عنها عدد كبير ممن يريدون الاستفادة منها.

وتتميز مدينة بدر بأنها ذو موقع استراتيجي رائع وهو ما يجعلها من أهم المدن السكنية المستقبلية، وهي قريبة من العاصمة الإدارية الجديدة، وتقع على بعد 10 كم منها، وهي مقر لمشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، وتسهل لكل الموظفين في العاصمة الإدارية الجديدة التنقل بينهم.