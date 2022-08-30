انت الان تتابع خبر القبض على أكبر عصابة نصب في المنيا.. خسروا عملاء البنوك فلوس كثيرة والان مع التفاصيل

القبض على أكبر عصابة نصب في المنيا على عملاء البنوك

رياض - احمد صلاح - استطاعت الأجهزة الأمنية أن تضبط 4 أشخاص في المنيا، وذلك بسبب اتهامهم بالنصب والاحتيال على العديد من المواطنين، وأيضاً الاستيلاء على البيانات الخاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني التي تخصهم للاستيلاء على الأموال الخاصة بهم.

وكشف بيان وزارة الداخلية الذي صدر اليوم الثلاثاء، إنه في الإطار الخاص بجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بجميع الصور، وخاصة جرائم النصب والاحتيال على كل المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت المعلومات والتحريات الخاصة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وقيام أربع أشخاص مقيمين في دائرة مركز شرطة العدوة في المنيا بممارسة الكثير من الأنشطة الإجرامية في مجال النصب والاحتيال على عملاء البنوك، وذلك بالحصول على بيانات البطاقات الخاصة بالدفع الإلكتروني التي تخصهم، ويكون عن طريق الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بالدفع الإلكتروني، وهذا عن طريق إرسال رسالة نصية لهم لإيهامهم بأنهم موظفي خدمة البنوك، هذا على عكس الحقيقة.

واستطاعوا أن يجروا الكثير من عمليات الشراء من مواقع التسويق الإلكترونية المختلفة على الإنترنت أو من خلال شحن محافظ مالية مسجلة بأرقام الهواتف المحمولة بأسماء الأشخاص الأخرى، وهذا ما تسبب في حدوث الكثير من الخسائر المادية، وهم وراء ارتكاب الكثير من الجرائم.