حقيقة تجريف حديقة أنطونيوس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة فيها.. التفاصيل كاملة

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حقيقة تجريف حديقة أنطونيوس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة فيها

رياض - احمد صلاح - قامت الحكومة بكشف حقيقة تجريف حديقة أنطونيوس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة فيها، وهي من أكثر الأشياء التي انتشرت مؤخراً على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والكثير من المواقع الإلكترونية في الوقت الحالي.

وقام المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء بالتواصل مع محافظ الإسكندرية، وهي التي حرصت على نفي كل هذه الأخبار وأكدت أنه لا صحة لتجريف حديقة أنطونيادس في الإسكندرية أو قطع الأشجار النادرة التي توجد فيها.

حديقة أنطونيادس في الإسكندرية

وتعتبر حديقة أنطونيادس واحدة من أهم الحدائق التراثية في محافظة الإسكندرية ولا يمكن المساس بها، والتشديد على تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث الحديثة ورفع الكفاءة الخاصة بكل الخدمات الخاصة بها، والحفاظ على كل محتوياتها من التماثيل والنباتات والأشجار النادرة التي توجد فيها بغرض إعادتها لجمالها وطابعها التراثي التي كانت عليه.