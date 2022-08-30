السيرة الذاتية لرئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد اللواء عمرو عادل

جدة - نرمين السيد - وحصل اللواء عمرو عادل حسنى إبراهيم، على ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة، والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام 1994، حيث تدرج فى المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019.

وخلال ثمانية وعشرين عاماً قضاها فى العمل الرقابى، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإدارى للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا، وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية، بالإضافة إلى مشاركته فى تطوير وتعديل هيكل الهيئة واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور فى الجريمة بشكل علمى تخصصى، كما شارك فى إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.

وحصل على العديد من الدورات التدريبية فى علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمة ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسة بباريس 2002، ودورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسية، ودورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس 2009، ودورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولى بواشنطن 2016، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك 2017.

وعلى المستوى الدولى، شارك فى العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البنك الدولى، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP، ووزارة الأمن الداخلى الأمريكى DHS ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكى FBI.