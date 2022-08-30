محافظ الغربية يتفقد عمارات الإسكان الاجتماعى بطنطا

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، اليوم الثلاثاء، مركزى كفر الزيات وطنطا حى أول وثان طنطا لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والمشروعات المقترح تنفيذها فى نطاق تلك المدن.





وذكرت محافظة الغربية فى بيان صحفى، أن المحافظ تفقد أعمال إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعى بالعجيزى، حيث يتم إنشاء 6 عمارات تتكون كل عمارة منها من "دور أرضى و9 أدوار علوية" بإجمالى 480 وحدة سكنية مقامة على مساحة 2.3 فدان، مشيدا بتقدم الأعمال على أرض المشروع والذى من المقرر أن ينتهى بنهاية العام الجارى ويوفر سكنا حضاريا بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودى الدخل فى إطار المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية. واستكمل المحافظ جولته بتفقد مشروع تطوير كورنيش طنطا فى المرحلة الخامسة بداية من سكة المحلة وحتى كوبرى فاروق حيث يتم تركيب الإنترلوك والأعمدة الديكورية تمهيداً لفرد طبقة الأسفلت. واختتمت الجولة فى طنطا بتفقد أعمال تطوير ورصف شارع المماليك بحى ثان طنطا وأعمال توسعة مدخل مدينة كفر الزيات وتطوير شارع الزربينى عقب رصفه والنقطة الوسيطة الجديدة والتى سيتم تخصيصها لتجميع المتولد اليومى من المخلفات، كما تفقد الموقع الجديد المخصص لإقامة أول سوق وموقف نموذجين فى المدينة. رافق المحافظ خلال جولته عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات وممدوح النجار رئيس حى أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا.

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