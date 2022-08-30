محافظ القاهرة يستقبل وزراء التنمية المحلية الأفارقة (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، وزراء التنمية المحلية بدول بوروندى، إيسواتينى، ليبيا، مدغشقر، مالاوى، المغرب، النيج، جنوب السودان، أوغندا، زيمبابوى وممثلى عدد من الدول الإفريقية بالمقر الإقليمى لمدن شمال إفريقيا "نارو" والمتواجدين فى القاهرة.





جاء ذلك فى إطار استضافة مصر لأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية، بموضوعات الخدمة العامة والحكومات المحلية و التنمية الحضرية واللامركزية والتى تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الفترة من 29 حتى 31 أغسطس الحالى.

شهد اللقاء الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة، والسفير محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية.

ورحب خالد عبدالعال، محافظ القاهرة بالضيوف مؤكدًا أن هذا المقر تم تشييده ليكون منصة للعمل الإفريقى المشترك وصرحًا يجمع كل من يرغب فى خدمة أهداف القارة الإفريقية، ومنارة لجمع شمل القيادات الإفريقية التى تعمل على إيجاد الحلول لكافة التحديات والصعاب التى تواجه القارة، مشيرًا إلى أن المقر شهد العديد من الدورات التدريبية والاجتماعات المشتركة.

وأكد محافظ القاهرة على حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على تعميق علاقات التعاون المشتركة بين مصر وشقيقاتها من دول القارة الإفريقية.

وقال عبدالعال إن استضافة القاهرة لاجتماعات أعمال الدورة الرابعة للاتحاد الإفريقى والتى تمنى لها كل التوفيق والنجاح فى تحقيق أهدافها المرجوة بما تضم من نخبة من الخبراء والوزراء أصحاب الخبرات والمعارف العلمية بالقارة الإفريقية قادرة على مواجهة أى تحديات، وقادرة على الدفاع عن مصالح القارة والوصول الى أفضل الحلول لمصلحة أبناءها على كافة المستويات من خلال تبادل الخبرات العملية بين كافة الأشقاء الأفارقة.

وأكد عبد العال أن القاهرة حريصة على أن تكون أولى اهتماماتها هى مصالح قارتها، والحفاظ على تراثها ومرآة لحضارتها وداعمة بكل إخلاص لجهود وقدرات ورؤى أشقائها من مدن القارة الإفريقية العزيزة لمواجهة كل التحديات التنموية، وترحب دائمًا بتعزيز التعامل المشترك.

وأضاف محافظ القاهرة أن المقر الاقليمى لمدن شمال إفريقيا بالقاهرة "نارو" يشكل جسرًا مهمًا للتواصل بين كل أرجاء القارة الإفريقية، كما يعد مرآة صادقة تعكس عمق العلاقات المتميزة بين الأشقاء الأفارقة، بفكرهم ومبادراتهم، وأنشطتهم وفعاليتهم وأفكارهم المتميزة.