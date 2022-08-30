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مودى ناصر يتقدم لإيسترن كومبانى بالهدف الأول على الزمالك.. فيديو

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 10:26 مساءً - نجح مودى ناصر لاعب إيسترن كومبانى في التقثدم لفريقه على الزمالك بالهدف الأول في الدقيقة 25 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من عمر اللقاء .

 

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: حاتم محمد" سكر"  - أحمد زكي - محمد طارق - محمد حمدي. 

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو" -سيف فاروق جعفر - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم : حسام أشرف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية و  عبد الرحمن علي و أحمد رفاعي و محيي جمعة و ماجد هاني  و كريم عبدون و رضا عبد الرازق  و أدهم الخواجة  و علي ياسر .

وجاء تشكيل إيسترن كومبانى على النحو التالي : 

حراسة المرمي: أحمد بوسكا 

خط الدفاع: أحمد عبد الموجود (جودة) - محمد صالح - حسام حسن - أحمد ثابت (داهش)

خط الوسط: محمد خليفة - محمد ناصر (مودي) -أحمد حمزاوي -أحمد متعب.

الهجوم: يوسف رمضان - محمد رمضان.

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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