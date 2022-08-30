عاجل.. مصر تهيب بكافة الأطراف العراقية بالدفع نحو التهدئة ووقف التصعيد

جدة - نرمين السيد - وإذ تهيب مصر كافة الأطراف العراقية بالاستمرار فى الدفع قدماً نحو التهدئة ووقف التصعيد، حفاظاً على مصلحة الوطن واستقراره، مع تغليب تلك الاعتبارات على أية خلافات سياسية حالية، تؤكد على دعمها التام لكل خطوة من شأنها خفض حدة التوتر الجارى والبحث عن حلول سياسية تفضى إلى تحقيق الاستقرار.

كما تؤكد مصر فى هذا الصدد على دعمها لوحدة وسلامة وأمن العراق الشقيق، والدور الذى تقوم به مؤسسات الدولة حفاظاً على أمن واستقرار الشعب العراقى.