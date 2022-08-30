نائب محافظ الإسماعيلية يُتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بِالقنطرة

جدة - نرمين السيد - تابع نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام، الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقُرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق و البالغ عددها أربع قُرى رئيسية و37 تابعا.





وبحسب بيان صحفى صدر عن المحافظة، اليوم الثلاثاء، فإن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده أحمد عصام، مع إيهاب أبواليسر مدير مشروعات "حياة كريمة" فى الإسماعيلية ومديرى عموم المديريات الخدمية وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى والكهرباء والغاز والاتصالات ورئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ورؤساء قُرى مبادرة "حياة كريمة" والجهات المعنية بالاجتماع.

وناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع نِسَب التنفيذ والتسليم لمشروعات حياة كريمة بِقُرى السلام والأبطال وجلبانة والتقدم والتى وصلت لنسب تنفيذ 100 % من نقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية ومراكز الشباب وقطاع المدارس وشبكات المياه وغرف المحولات للمحطات بالإضافة إلى شبكات الانحدار ومبانى مديرية التضامن الاجتماعى والتى وصلت نسب التنفيذ بها إلى 90 %، أما الكبارى فقد تم الانتهاء من 6 كبارى عدا كوبرى مصرف بلوظة والذى وصل نسبة تنفيذه 50 %.

كما تضمن الاجتماع مناقشة آخر تطورات توصيل المياه للمنازل بقُرى المبادرة بنسب قاربت 90 % وعرض نموذج لموقف الأبطال والذى سيقام على مساحة 2250 مترا مربعا بمدخل القرية ونموذج آخر لموقف التقدم والذى سيقام على مساحة 1600 متر مربع داخل الكتلة السكنية ونموذج ثالث لموقف جلبانة والذى سيقام على مساحة 270 مترا مربعا.

وشهد الاجتماع مناقشة بعض المعوقات والصعوبات التى تواجه بعض مشروعات المبادرة منها وجود كابلى كهرباء جهد متوسط يعوقا توصيل المياه والصرف الصحى لبعض المنازل بقرية السلام وجارى العمل على نقل تلك الكابلات الكهربائية وحل المشكلة حلًا جذريًا، كما تمت مناقشة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بِقُريتى السلام والتقدم والتى قاربت نسب التوصيل 80 % علاوة على نسب توصيل خطوط الاتصالات لمنازل قُرى مركز ومدينة القنطرة شرق والتى قاربت 82%.

ووجه نائب المحافظ بتذليل كافة العقبات التى تواجه تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لقُرى مركز ومدينة القنطرة شرق حتى تتمكن المحافظة من استلام وترفيق وتشغيل كافة مشروعات المبادرة فى الأول من أكتوبر المُقبل، موضحًا أنه بحلول الأول من نوفمبر المُقبل ستنتهى أعمال توصيل وتشغيل الغاز الطبيعى لمنازل قُرى القنطرة شرق بالكامل.